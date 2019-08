PARTICIPAÇÕES

João Fernandes de Ornelas

(Mais conhecido por Camacho)

FALECEU

Seus filhos, genros, noras, netos e bisnetos, presentes e ausentes e demais família, cumprem o doloroso dever de participar falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Travessa do Lombo da Lourencinha, 26, Câmara de Lobos, e que o seu funeral, se realiza hoje, sábado 03/08/2019, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:30 horas, para a igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próxima sexta-feira, dia 09/08/2019, pelas 19:30 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 2º andar nascente do Hospital dos Marmeleiros, a forma carinhosa com que trataram o seu ente querido.

A empresa IlhaPeixe, Pla-ilha e Aquabaía participam o falecimento da Sr. João Fernandes de Ornelas, pai do administrador Sr. José Vasco Fernandes Ornelas, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 03/08/2019, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:30 horas para a igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do cemitério da freguesia.

A empresa SóPronto, Lda. participa o falecimento do Sr. João Fernandes Ornelas, pai dos Srs. José Ornelas, António Ornelas, Zita Ornelas, Avelino Ornelas, Célia Ornelas, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 03/08/2019, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:30 horas para a igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do cemitério da freguesia.

A Clínica Médica do Estreito, Lda, participa o falecimento do Sr. João Fernandes de Ornelas, pai do sócio José Nélio Ornelas, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 03/08/2019, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:30 horas para a igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:30 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do cemitério da freguesia.

Câmara de Lobos, 3 de Agosto de 2019