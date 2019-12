PARTICIPAÇÕES

André Gomes

Faleceu

Sua esposa Maria José de Abreu Gomes sua filha Micaela Maria Abreu Gomes e filha Andreia Gomes Sousa Pinto e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, avô e parente e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de São Martinho para o mesmo, onde haverá cerimonias bíblicas pelas 13:15 horas a cargo das Testemunhas de Jeová.

A gerência da K-Kondominios.com e todos os seus colaboradores cumprem, com profundo pesar, o dever de participar o falecimento do seu saudoso amigo, Sr. André Gomes, e endereçam os seus sentidos sentimentos à família.

O Condomínio do Edifício Residências Costa do Sol IV vem, com profunda tristeza e pesar, participar o falecimento do seu saudoso amigo, vizinho e colaborador, Sr. André Gomes, apresentando a todos os seus familiares e amigos as mais sentidas condolências.

Funchal, 18 de Dezembro de 2019