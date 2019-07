Maria Conceição Monteiro Ventura

(Funcionária da Câmara Municipal do Funchal-Aposentada)

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, filhas, genros, noras, netos, netas, bisnetos, bisnetas, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, afilhada e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, tia, prima, madrinha e parente e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 15:00 horas, saindo da Capela do Cemitério Municipal do Monte, para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Quarta-Feira, dia 31, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais da Casa de Saúde Câmara Pestana, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram e cuidaram a sua saudosa familiar.

Funchal, 26 de Julho de 2019