Fernando de Gouveia Vieira Ambrósio

Faleceu

Sua esposa Maria Fátima Nunes de Viveiros, filhos, noras, genros, netos, sogra, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, genro, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua da Lombada-Paroquia da Lombada, freguesia e concelho de Santa cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, sábado, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Rua da Palmeira nº16-Santa Cruz) pelas 11:00 horas, para a Igreja Paroquial de Nossa Sra. da Graça-Achada de Gaula, onde haverá missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo depois para inumação em Jazigo Municipal no cemitério da dita freguesia.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral do seu saudoso parente, até à sua última morada.

Domingo (09/02/2020), pelas 09:30 horas, na Igreja paroquial de Nossa Sra. da Graça-Achada de Gaula, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Renova o agradecimento às equipas médicas, de enfermagem e pessoal auxiliar do Hospital Dr. João de Almada, Cuidados Paliativos, serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, em especial ao Dr. Armando Morganho, bem como ao Centro de Saúde de Santa Cruz, pela forma atenciosa e profissional com que trataram o seu familiar.

Achada de Gaula, 01 de Fevereiro de 2020