Maria Lurdes da Costa

FALECEU

Seus filhos, nora, genro, irmãos, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, irmã, tia e parente, residente que foi ao Sítio da Lombada- Landeiros, freguesia de Machico, atualmente a residir ao Conjunto Habitacional da Matur Apat B- Água de Pena, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12.30 horas, para a Igreja Paroquial do Piquinho no Caramanchão - Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A família desde já agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. E informa que, no próximo domingo, dia 12/01/2020, pelas 10 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial do Piquinho no Caramanchão - Machico, agradecendo antecipadamente a todos aqueles que se dignarem assistir a esse piedoso ato.

Machico, 08 de janeiro de 2020