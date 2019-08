PARTICIPAÇÕES

Nina Zizelda Rosa Figueira de Abreu

FALECEU

R.I.P.

“A morte é um sono perfeito.”

Nina Zizelda Abreu

Suas filhas, genros, netos, bisnetos, irmãs, cunhados, sobrinhos, primos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia, prima, parente e amiga e que o seu funeral se realiza, hoje, sendo celebrada missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, pelas 13:00 horas, para cremação no mesmo.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Sexta-Feira, dia 9, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho.

A família agradece aos profissionais do Hospital Particular da Madeira.

A minha mãe!

Que imensidão! Quantos sentimentos nascem de cada vez que ela acontece em mim...

O cheiro da minha mãe é muito mais perfumado do que o cheiro

do azul que abraça o céu.

A minha mãe é mais branca do que a neve que cobre os Alpes.

A minha mãe é uma lua com todas as suas fases.

Apenas eu vejo.

A verdade da minha mãe está gravada a itálico no meu coração. Apenas eu sinto.

Que imensidão!

A minha mãe!

Da filha, Susana, que a ama profundamente!

Avó, eras, és e sempre serás a mulher forte, lutadora, vaidosa, determinada, teimosa, amável, bondosa, gentil, amigável, sociável, bem cheirosa que eu me lembro. Tu não morreste, ninguém nunca morre, porque a única coisa que partiu foi o teu corpo, a parte física que dava um lar a essa tua alma tão especial. Tu vais continuar sempre viva nas nossas memórias, no coração das pessoas que te amam e que tu amas de volta, nos espaços que te davam aconchego, nas roupas que usaste, no teu cheiro de perfume característico, nos mil e um objetos que guardavas dentro de vitrines, sempre que falarmos de ti lembrar-nos-emos de ti e da tua pura essência. Nina Zizelda Rosa Figueira de Abreu, minha querida avó, vou ter saudades, mas sei que agora estás em paz e que estás algures por aí a espalhar amor e alegria. Obrigada por tudo! Descansa em paz.

Da sua neta Matilde

O Infantário “Pimpão” participa às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da Sr.ª D. Nina Zizelda Rosa Figueira de Abreu, mãe das suas sócias-gerentes Sr.ª D. Susana e Sr.ª D. Mónica e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas, para cremação no Cemitério de São Martinho.

Funchal, 4 de Agosto de 2019