Maria Teresa Pestana

FALECEU

Sua filha Ana Isabel e filhos; sua mãe Beatriz da Silva Gonçalves; seus irmãos, seus netos Andreia Luísa e Leandro, seus cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, natural de São Vicente, actualmente a residir no Atalaia Living Care, Caniço, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, para o mesmo.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas na referida capela.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e informa que, devido à situação actual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Domingo, 28/06/2020, pelas 11:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Rosário, São Vicente, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 25 de Junho de 2020