João Fernandes

FALECEU

Sua esposa, filhas, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Travessa São José Beco da Levadinha, freguesia de Machico e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. João de Almada, pelas 15 horas, para a Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 16 horas prosseguindo o funeral para o cemitério de Santo António da Serra.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece, ainda, de um modo especial, a Toda a Equipa de Profissionais de Saúde do 8.º andar Serviço de Otorrino do Hospital Dr. Nélio Mendonça e aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar da Unidade Cuidados Paliativos, do Hospital Dr. João de Almada, por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com o seu querido parente.

Mais informa que, domingo, dia 26-01-2020, pelas 10.15 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Bom Caminho na Ribeira de Machico, freguesia de Santo António da Serra, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Santo António da Serra, 18 de janeiro de 2020