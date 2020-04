PARTICIPAÇÕES

José Ascensão Aguiar de Nóbrega

FALECEU

Sua esposa Maria Ascensão de Gouveia Ferreira Nóbrega, seus filhos, noras, netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, natural e residente que foi na freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres e encomendação junto da sepultura pelas 12h00, no Cemitério Municipal da Camacha.

Finda as cerimónias, será inumado em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todas as manifestações de pesar, solicitando que estas cerimónias sejam restritas aos familiares mais chegados de acordo com as recomendações das Autoridades de Saúde e Conferência Episcopal Portuguesa, face às limitações impostas pelo Plano de Contingência ao novo Coronavírus - Covid-19.

Renova um especial e reconhecido agradecimento às equipas médicas, aos enfermeiros e assistentes operacionais dos Serviços de Hemato-Oncologia, Cuidados Paliativos e Hospital de Dia do SESARAM, ao Centro de Saúde da Camacha, assim como, todos o pessoal afecto à Quadrantes, por todos em conjunto porem em prática toda a excelência profissional e carinho nos cuidados tidos para com o seu familiar.

O Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Produção Transporte e Distribuição de Energia Elétrica da Região Autónoma da Madeira - S.T.E.E.M., vem participar o falecimento do seu associado, Sr. José Ascensão Aguiar de Nóbrega, expressando as mais sentidas condolências a toda a sua família neste momento de dor.

Camacha, 13 de Abril de 2020