PARTICIPAÇÕES

Maria Ilda Macedo de Andrade

FALECEU

Seu marido Merceano Juvenal Rodrigues Pereira, seus filhos José Manuel Rodrigues Macedo, esposa e filha; Jean Carlos Rodrigues Macedo, esposa e filhos presentes e ausentes e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada da Adega, 92, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo, 19/01/2020, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 12:45 horas para a igreja paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente, a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7°dia no Sábado, 25/01/2020, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de São Brás, Campanário, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece à Dra. Mariana Fernandes, aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 3º andar do Hospital Dr. Nélio Mendonça e as primas Ângela Macedo e Rita Macedo todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram a sua familiar.

A loja Bazar São Bento cumpre o doloroso dever de participar o falecimento da sua gerente Sra. Maria Ilda Macedo de Andrade e que o seu funeral se realiza hoje as 13:00 horas na Igreja paroquial de São Brás, Campanário.

A empresa Jean Carlos Rodrigues Macedo LDA. cumpre o falecimento da Sra. Maria Ilda Macedo de Andrade, mãe do proprietário, e que o seu funeral se realiza hoje as 13:00 horas na Igreja paroquial de São Brás, Campanário.

Campanário, 19 de Janeiro de 2020