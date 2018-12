Alberto César de Freitas

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, Maria Cecília de Nóbrega Nabiça de Freitas e seus filhos, Arlindo César de Freitas Nóbrega e sua esposa Martha Maria Rodrigues; Dra. Maria Ivonne de Freitas de Nóbrega e filha, Ana Francisca Nóbrega Gomes; seus irmãos, cunhado, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua Nova de São Pedro nº 2, freguesia da Sé, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Igreja Velha de São Martinho), para inumação em Gavetão no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Será celebrada missa de corpo presente, pelas 13:00 horas na referida Igreja.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima quarta-feira dia 26.12.2018, pelas 16:00 horas, na Igreja Paroquial de São Pedro no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Meu querido Avô...

Para ti eu era o teu anjo

Que te enchia de alegria e emoção

Agora que partiste deste mundo

Continuarás a viver dentro do meu coração ...!

A nossa ligação era muito especial

E não conseguia ver em ti nada que não fosse amor

E para mim, nada disso irá mudar

Pois, continuarei a amar-te com fervor...!

Não penses que isto é um Adeus

Pois, prometo todos os dias contigo falar

Irei fazer-te, ao longo da minha vida, um milhão de pedidos

E sei que todos irás realizar...!

Sabes que te amo, avô!

Sei que morreste amando-me!

E sei que continuaremos a nos amar...!

Ana Francisca

Funchal, 22 de Dezembro de 2018