PARTICIPAÇÕES

Manuel Eusébio da Costa Gomes

Ex-funcionário da Câmara Municipal de Santana

(Irmão da Confraria de Sant’ Ana)

Faleceu

Sua esposa Maria Teresa de Jesus Andrade Gomes, sua filha Maria Elisabete Andrade Gomes, marido e filhos, seu filho Emanuel José Andrade Gomes, esposa e filhos, sua mãe, irmãs, irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, afilhados e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, filho, irmão, cunhado, tio, padrinho e parente, residente que foi a Avenida 25 de Maio, freguesia e concelho de Santana, que o seu funeral realiza-se hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas para a Igreja Paroquial de Santana, onde haverá missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da localidade.

A família, antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral do seu ente querido ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Mais se informa que na próxima terça-feira dia 25 de Dezembro, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma pelas 10:30 horas, na Igreja Paróquia de Santana.

O Município de Santana, participa o falecimento do Sr. Manuel Eusébio da Costa Gomes, ex-colaborador do Município e apresenta à Família enlutada as sentidas condolências e que o seu funeral realiza-se hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas para a Igreja Paroquial de Santana, onde haverá missa de corpo presente pelas 13:00 horas.

As Confrarias da Paróquia do Livramento (Funchal) apresentam ao seu pároco Rev. Padre João Carlos da Costa Gomes e família os sinceros sentimentos de solidariedade e pesar pelo repentino falecimento do seu irmão Manuel Eusébio da Costa Gomes.

Santana, 20 de Dezembro de 2018