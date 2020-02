Maria Ferreira

Faleceu

Sua filha, genro, nora, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao Impasse A do Pinheiro, Freguesia e Concelho de Santana, que o seu funeral realiza-se hoje, com missa de corpo presente pelas 13:00 horas na capela do Cemitério Municipal de Santana, onde se encontra em câmara ardente até hora da Eucaristia, prosseguindo-se para inumação do mesmo.

A família, antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral do seu ente querido ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Mais se informa que no próximo domingo dia 1 de Março, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma pelas 11:00 horas, na Igreja Paroquial de Santana.

Renovando o agradecimento aos médicos, pessoal de enfermagem e pessoal operacional do Centro de Saúde de Santana, também às assistentes operacionais da Segurança Social pela forma carinhosa e atenciosa com que cuidavam do seu ente querido.

A todos, um muito obrigado.

Santana 25 de Fevereiro de 2020