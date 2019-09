Maria Lurdes Farinha Abreu

FALECEU

Seu marido João da Conceição de Abreu, seus filhos, noras, genros, netos e bisnetos, sua irmã, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Estrada Simão Gonçalves Câmara, 111, Calheta, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 12/09/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas para a igreja paroquial de São Francisco Xavier, Calheta, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério do Lombo do Salão, na referida freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Calheta, 12 de Setembro de 2019