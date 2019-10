Agradecimento e Missa de 7.º Dia

João da Encarnação Calisto

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que acompanharam o funeral do seu saudoso parente, ou que, de qualquer forma, manifestaram o seu pesar. Participa que será celebrada uma missa por intenção da sua alma, hoje, pelas 19.00 horas, na igreja Paroquial de São Sebastião – Câmara de Lobos, agradecendo, antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Sentida homenagem da Gerência e Funcionários, da Sociedade Serragens da Madeira.

Câmara de Lobos, 17 de Outubro de 2019