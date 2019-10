PARTICIPAÇÕES

Hugo Miguel Figueira Camacho

(EX- GRUPO MUSICAL MARIACHI MÉXICO MADEIRA)

FALECEU

Seus pais, avós, irmãos, tios, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente que foi residente ao Caminho das Encruzilhadas entrada 17 porta 1-B, paróquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral realiza-se hoje, pelas 10.00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 9.30 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente e/ou de qualquer outra forma manifestarem o seu pesar e um especial pedido se possível usarem roupa branca.

É com grande dor que o grupo Mariachi México Madeira vê partir um companheiro que fez parte deste agrupamento. Hugo Miguel Figueira Camacho esteve sempre pronto e disponível. A sua personalidade e alegria, foram constantes em palco e no ambiente de grupo. Neste momento de profunda tristeza e dor resta-nos pedir a Deus que ilumine o seu caminho acolhendo-o em paz no seu reino, e que dê força e conforto à sua família para enfrentar este momento de imensurável dor com serenidade. Aos familiares e amigos, as nossas mais sinceras condolências e profundo pesar. Sempre que nos apresentarmos celebraremos a sua amizade.

Funchal, 11 de Outubro de 2019