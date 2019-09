António Fernando Nunes

FALECEU

Sua esposa, Maria Teresa Faria Nunes, seus filhos: Judite Gomes, marido e filhos; Zéza Cain, marido, filhos e neta; Ivone Abreu, marido e filha; Armando Nunes e filha; seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi na freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, cujo funeral se realiza hoje pelas 13h30, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para inumação no mesmo.

Será precedido da missa de corpo presente pelas 13h00, na referida capela onde decorrerá o velório a partir das 11h30.

A família expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Renova um especial e reconhecido agradecimento as equipas médicas, aos enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Cuidados Paliativos do H. Dr. João de Almada e do 2º piso do H. dos Marmeleiros, que sempre demonstraram ao longo da sua permanência naquelas unidades, muita eficiência, carinho e humanismo, proporcionando-lhe momentos de conforto e bem estar.

Sábado dia 14 de setembro, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma pelas 17h30, na Igreja Paroquial de Santa Maria Maior - São Tiago Menor (Socorro), pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 10 de Setembro de 2019