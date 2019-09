José Marcelino Dias Reis

FALECEU

Sua companheira, Maria Teresa, seus filhos Cristiano Reis, João Pedro Reis e André Filipe Reis, enteados, irmãos, cunhados e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso companheiro, pai, padrasto, irmão, cunhado e parente, residente que foi às Escadas de São João nº 9, São Pedro - Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13h30, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho prosseguindo o cortejo fúnebre para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13h00, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participam que será celebrada uma missa em sufrágio da sua alma, no próximo Sábado, dia 21, pelas 19,00 horas, na Igreja da Sagrada Família - São Pedro, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este piedoso ato.

Funchal, 15 de Setembro de 2019