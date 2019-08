Joaquim da Silva Gonçalves

(IRMÃO DA CONFRARIA DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DE SÃO BRÁS)

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Maria Natália Gonçalves, suas filhas: Fátima Silva Gonçalves Fernandes, seu esposo e filho Alexandre José da Silva Gonçalves Fernandes; Maria Nátalia Silva Gonçalves e seu esposo e Ana Maria Silva Gonçalves e seu esposo; suas cunhadas; sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, cunhado, tio e parente, natural da freguesia do Campanário, residente que foi à Rua Comendador César Fernandes Rosa, freguesia do Monte e que o seu funeral se realiza amanhã, Domingo, saindo da Igreja Velha de São Martinho (Rosário), pelas 11:00 horas, para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 11:45 horas para a Igreja Paroquial de São Brás - Campanário, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para Jazigo de Família no cemitério da referida freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada missa do 7º Dia na próxima Sexta-feira, dia 06, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Brás - Campanário, agradecendo a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso acto.

Campanário, 31 de Agosto de 2019