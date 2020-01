PARTICIPAÇÕES

Maria Leonor de Gouveia de Pacheco Barreto

(Irmã da Confraria do Santíssimo Sacramento)

FALECEU

Suas filhas, genros, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi ao sítio da Ribeira Funda, freguesia de São Jorge, concelho de Santana.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da morgue do hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, para a igreja paroquial de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da dita freguesia.

No próximo Sábado (11/01/2020), pelas 19:00 horas, na Capela da Ribeira Funda, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

A Junta de Freguesia de São Jorge, cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da Sra. Maria Leonor de Gouveia de Pacheco Barreto, sogra do presidente de assembleia de freguesia, Sr. Jacinto Ricardo Rodrigues de Jesus e informa que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:30 horas na Igreja Paroquial de São Jorge.

São Jorge, 8 de Janeiro de 2020