PARTICIPAÇÕES

Maria Leonor Nunes

Faleceu

Seus filhos: José Joaquim Vieira e Maria Assunção Dias Leal Câmara Vieira, filhas, genros e netos; António Emílio Nunes Vieira e Maria Isabel Pires Pereira Vieira, filhas e genros, irmã, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à Rua Velha da Terça, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, saindo da morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas, para a capela do Cemitério Municipal de Santa Cruz, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação em jazigo de família no mesmo.

A família agradece a todas as pessoas que queiram participar no funeral da sua saudosa parente, até à sua última morada e informa que pelas 14:00 horas, sairá um autocarro do Elefante Azul, passa pelo bar “A Torre”, Moinho do Valente, fim do Caminho dos Moinhos e desce a Rua do Janeiro com destino ao cemitério, regressando ao local de partida.

Domingo (06/10/2019), pelas 09:15 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Avó amaste-nos e tudo fizeste por nós

Vivemos contigo momentos felizes...

Ontem te amamos, hoje por ti choramos,

mas com uma certeza, que ficarás

para sempre nos nossos corações.

Com toda a ternura e amor das tuas netas;

Catarina, Cláudia, Sara, Mara e Carolina.

A família agradece a toda a equipa médica, enfermeiros e auxiliares do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que acompanharam a sua querida parente, em especial ao serviço de Ginecologia do 3º andar, aos médicos do serviço de Medicina Interna, aos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, e de forma especial às grandes amigas Manuela Gil e Lígia Gouveia por todos os cuidados prestados de forma carinhosa e dedicada à sua ente querida.

A Policlínica de Santa Cruz, participa o falecimento da Sra. Maria Leonor Nunes, mãe do Seu Diretor clinico Dr. Joaquim Vieira, familiar das médicas Dra. Assunção Vieira e Dra. Sara Vieira e das funcionárias Isabel Vieira e Teresinha e informa que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas na Capela do Cemitério Municipal de Santa Cruz.

A Banda Municipal de Santa Cruz, participa o falecimento da Sra. Maria Leonor Nunes, mãe do Vice-Presidente da Assembleia Geral desta Banda Sr. António Emílio Nunes Vieira e informa que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas na Capela do Cemitério Municipal de Santa Cruz.

A Policlínica de Santana, participa o falecimento da Sra. Maria Leonor Nunes, mãe do Seu colaborador Dr. Joaquim Vieira, e informa que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas na Capela do Cemitério Municipal de Santa Cruz.

O Infantário O Polegarzinho, participa o falecimento da Sra. Maria Leonor Nunes, mãe do Seu colaborador Dr. Joaquim Vieira, e informa que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas na Capela do Cemitério Municipal de Santa Cruz.

Santa Cruz, 01 de Outubro de 2019