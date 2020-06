PARTICIPAÇÕES

José Luiz Ascenção dos Reis

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Lourdes Gomes Fernandes dos Reis; seus filhos: João José Fernandes dos Reis, sua esposa Marta Filipa Gouveia de Sá e filhos: Kelly Castro Reis e Sebastião de Sá dos Reis; Susana Maria Fernandes dos Reis Silva, seu marido Marco Filipe Freitas Silva e filha Leonor dos Reis Silva e Nélia João Fernandes dos Reis Ferreira, seu marido Luís Marco Gouveia Ferreira e filho João Pedro dos Reis Ferreira; seus irmãos; cunhados; sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Avenida Luís de Camões, Paróquia da Sagrada Família-Cruz de Carvalho e que o seu funeral se realiza, hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 13:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que a Missa do 7º Dia será celebrada no próximo Domingo, dia 07, pelas 10:00 horas, na Igreja da Paróquia da Sagrada Família-Cruz de Carvalho.

A família agradece mui reconhecimente aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como trataram o seu saudoso familiar, durante a sua doença e internamento.

A Gerência e Funcionários do Complexo Balnear do Garajau, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Sr. José Luiz Ascenção dos Reis, pai e sogro dos sócios-gerentes, Sr. João José Fernandes dos Reis e Sr. Luís Marco Gouveia Ferreira e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 13:30 horas, no Crematório do Cemitério de São Martinho.

A Gerência e Funcionários da empresa Sabor a Vinho, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Sr. José Luiz Ascenção dos Reis, pai e sogro dos sócios-gerentes, Sr.ª D. Susana Maria Fernandes dos Reis Silva e Sr. Marco Filipe Freitas Silva e que o seu funeral se realiza, hoje, pelas 13:30 horas, no Crematório do Cemitério de São Martinho.

Funchal, 2 de Junho de 2020