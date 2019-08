Maria Odete de Abreu

FALECEU

Seus irmãos, irmã, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, afilhados, primos, vizinhos, amigos, presentes e ausentes, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua Comandante Camacho de Freitas, Campanário, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 05/08/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:00 horas para junto do Centro de Saúde do Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 15:45 horas para a igreja paroquial de São Brás, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece à equipa do Centro de Saúde do Campanário e do Serviço de Urgência da Ribeira Brava, às assistentes domiciliárias e bombeiros, todo apoio prestado, carinho e dedicação com que trataram a sua querida parente.

Campanário, 5 de Agosto de 2019