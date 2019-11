PARTICIPAÇÕES

Maria Ingrácia

Faleceu

Seus filhos, nora, genros, netos, irmã, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, tia e parente, residente que foi ao Sitio do Passo, freguesia de São Vicente, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:00 horas para a Igreja Paroquial de São Vicente (Vila), onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da dita freguesia. A família agradece, reconhecidamente, a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar, assim como às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, prestando-lhe assim, a sua última homenagem. Agradecimentos que são também extensivos, nomeadamente e de um modo muito especial a todos os profissionais do Serviço de Infecciologia do Sesaram, pelo seu profissionalismo, dedicação e carinho que tiveram com a nossa Mãe. À Dra. Dina Santos, pela sua dedicação e apoio inesgotável, o nosso muito obrigado. Na quinta-feira (28-11), pelas 16:00 horas, terá lugar na referida Igreja, missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reiteram os seus agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta Eucaristia.

A Administração e Colaboradores do Grupo Cimentos Madeira participam o falecimento da Sra. Maria Ingrácia, mãe da Sra. Dra. Ana Paula Reis (médica do Grupo Cimentos Madeira)

O Serviço de Doenças Infecciosas, Médicos, Enfermeiros, Assistentes Operacionais e Assistentes Técnicos, participam o falecimento da Sra. Maria Ingrácia, Mãe da Directora Ana Paula Reis

O Serviço de Medicina Interna do HCF, Médicos, Enfermeiros, Assistentes Técnicas e Assistentes Operacionais, participam o falecimento da Senhora Maria Ingrácia, Mãe da sua Directora, Drª Maria da Luz Reis Brazão

A Direcção do Internato Médico e Comissão de Internos do SESARAM, participam o falecimento da Sra. Maria Ingrácia, Mãe da sua colega e amiga Dra. Ana Paula Reis

A Graça Martins, marido, filho e nora, participam o falecimento da Sra. Maria Ingrácia, sua tia e madrinha, endereçando à família sinceras condolências.

São Vicente, 23 de Novembro de 2019