António Ferreira Júnior

R.I.P.

FALECEU

Sua esposa Angelina Carvalho Ferreira, filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô e parente, residente que foi à Vereda da Cova, nº 47, freguesia de São Gonçalo e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia no próximo domingo dia 01.03.2020, pelas 08:30 horas na Igreja Paroquial de São Gonçalo, Funchal.

Funchal, 26 de fevereiro de 2020