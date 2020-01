Manuel Gerardo de Andrade

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, José Tomé Vicente de Andrade, Ana Isabel Vicente de Andrade Spielmann seu marido Dominique Spielmann suas filhas, Roxanne Spielmann e Melanie Spielmann e neta Kassy Spielmann, Maria Graça Vicente de Andrade Spindler, seu marido, Thierry Spindler e filhos Alexandre Spindler e Jeremy Spindler e neta Adele Spindler, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudoso pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Caminho do Palheiro, nº 153-B, freguesia de Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza amanhã terça-feira dia 28.01.2020, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do nosso saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Participa que será celebrada missa do 7º dia, no próximo quarta-feira, dia 29/01/2020, pelas 18:30 horas na Igreja Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, (Boa Nova), Funchal.

Funchal, 27 de Janeiro de 2020