PARTICIPAÇÕES

Maria Isabel Gomes de Jesus

Irmã da Confraria do Santíssimo

Faleceu

Suas filhas, genros, netos, bisnetos, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, tia e parente, residente que foi ao Caminho do Largo da Igreja, freguesia do Faial e concelho de Santana, que o seu funeral realiza-se hoje, saindo de casa que foi sua residência pelas 11:45 horas para Igreja Paroquial do Faial, onde haverá missa de Corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da localidade.

A família, antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral da sua ente querida ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Mais se informa que na próxima quinta-feira dia 26 de Junho, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial do Faial.

Agradecimento à equipa do Centro de Saúde de Santana, ao serviço de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça e ao serviço de medicina do 2º Piso nascente do Hospital dos Marmeleiros, pela forma carinhosa e atenciosa que trataram a sua ente querida.

Querida Tia,

A serenidade, a bondade, a ternura, a compreensão, a dedicação, a generosidade, a honestidade, o respeito foram características da sua maneira de ser e estar. O zelo, o carinho e o amor que nutriu pela nossa Mãe e pela nossa família, ficarão para sempre no nosso coração.

Os sobrinhos Norberto Andrade, esposa, filhos, nora e netos, Lídia Leal, marido, filhos, genro, nora e netos, David Andrade, esposa e filha, Inês Andrade, marido e filha, participam com imenso pesar o falecimento da sua tia Maria Isabel Gomes de Jesus.

Vanessa Lopes Nails&Beauty participa o falecimento da Sra. Maria Isabel Gomes de Jesus mãe da sua amiga e cliente Blandina Ornelas, na qual endereçam as mais sentidas e sinceras condolências à família enlutada.

Faial, 20 de Junho de 2019