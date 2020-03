PARTICIPAÇÕES

Duarte Manuel de Jesus

Freitas Spínola

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Paula Cristina Gomes de Freitas Spínola, sua mãe Benvinda Lídia de Jesus Spínola, sogros, irmãs, cunhados, sobrinhos, tios, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, filho, genro, irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo e parente, natural de Machico, residente que foi à freguesia de Gaula-Santa Cruz e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:30 horas, para a Igreja Paroquial do Piquinho, no Caramanchão-Machico, onde será celebrada a missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, prosseguindo o seu funeral após as cerimónias, para o Cemitério Municipal de Machico.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Sábado, dia 07, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial do Piquinho-Caramanchão.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Hemato-Oncologia, do 8º Piso, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa, dedicada e profissional, como sempre trataram o seu saudoso parente durante a sua doença e internamento.

A Associação Desportiva do Caramanchão cumpre o doloroso dever de participar aos sócios, atletas e simpatizantes desta Associação, o falecimento do seu Fundador e Presidente Sr. Duarte Manuel de Jesus Freitas Spínola, endereçando as mais sentidas condolências à família enlutada.

Os gerentes e colaboradores da Blandy Consultadoria e Serviços, Lda.,bem como os demais colaboradores das empresas do Grupo Blandy, participam o falecimento do seu colaborador e colega Duarte Manuel de Jesus Freitas Spínola e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 13:30 horas, para a Igreja Paroquial do Piquinho, no Caramanchão-Machico, onde será celebrada a missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, prosseguindo o seu funeral após as cerimónias, para o Cemitério Municipal de Machico.

Funchal, 02 de Março de 2020