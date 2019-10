PARTICIPAÇÕES

Maria Isabel Marques da Silva Gouveia

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, Manuel Gouveia, esposa e filho, Francisco Paulo Gouveia, esposa e filhos, Teresa Gouveia, João Luís Gouveia e filhos, Isabel Gouveia, marido e filhas, sua irmã, sobrinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, mãe, sogra, avó, irmã, tia e parente, residente que foi à Estrada Regional 104, Edif. Ribeira Country 3, Freguesia da Ribeira Brava e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira 23 de Outubro, saindo do Aeroporto Cristiano Ronaldo pelas 09:30 horas, para a Igreja Velha de Nossa Senhora do Rosário, Freguesia de São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em Jazigo Municipal no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho.

Mais participam que no próximo Sábado dia 26 de Outubro, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja paroquial de São Martinho, Funchal, pelas 19:00 horas.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa parente, assim como a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar.

Funchal 23 de Outubro de 2019