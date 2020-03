Participação

Augusto José de Castro Andrade

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa Teresa Rodrigues da Silva Sé, sua filha Susana Cristina Vilhena de Mendonça Andrade, seu marido Philippe Wehrling e filho Rodrigo Vasco Vilhena de Mendonça Andrade Teixeira; sua irmã Maria Dolores de Castro Andrade, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, tio e parente, residente que foi à freguesia do Imaculado Coração de Maria, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres, pelas 13:00 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar.

Funchal, 27 de março de 2020