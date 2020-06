Agostinho de Jesus Mendes

FALECEU

Seus filhos: Nelson Paulo Mendes; Kátia Amara Mendes e Carla Emanuela Mendes e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai e parente, residente que foi à Rua João Abel Freitas, freguesia de São Vicente, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 12:30 horas no Cemitério de São Vicente, com celebração das exéquias fúnebres junto à sepultura.

Mais informamos que devido a situação epidemiológica do novo Coronavirus - Covid 19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direcção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

Agradecimentos que são também extensivos nomeadamente, a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliar do ILD de São Vicente, pela dedicação e profissionalismo que sempre demonstraram para com o seu querido parente durante o seu internamento.

São Vicente, 2 de Junho de 2020