Alda Gomes Serrão

faleceu

Seus filhos: Alexandra Cró, Emanuel Cruz, Lino Cruz, Eusébia Cruz, Carlos Cruz, Carmo Cruz, Luísa Cruz, Dinarte Cruz, genros, noras, netos, bisneta, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente que foi residente ao Caminho do Galeão nº41, paróquia dos Álamos, freguesia de São Roque e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.00 horas saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para o mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13.30 horas na referida capela.

Funchal, 10 de Novembro de 2019