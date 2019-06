Agostinha Correia da Silva

Faleceu com 57 anos

Seu esposo João Correia Fernandes e seus filhos Maria Ângela Fernandes e filho, José Manuel Fernandes, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, neto, primos, vizinhos, amigos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento desta sua saudosa parente. Moradora da Estrada do Lugar da Serra Paroquia de São Paulo em Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, saindo do Hospital do Funchal pelas 13:30h para a igreja Paroquial de São Paulo em Ribeira Brava, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:30h, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério de São Paulo. A missa 7º dia será anunciada na missa de corpo presente.

A família endereça um agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral desta parente e mandará celebrar uma missa nas intenções das pessoas, agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso ato o nosso muito obrigado e um bemhaja a todos.

Seu irmão, Francisco “Sargento”, da firma Francisco Sérgio e Roberto, participa o falecimento desta sua irmã, Agostinha Correia da Silva, e informa que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, às 15:30h na igreja Paroquial de São Paulo e agradecem, antecipadamente, às pessoas que acompanharem o cortejo fúnebre desta nossa querida parente, o nosso muito obrigado.

Campanário, 21 de Junho de 2019