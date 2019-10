PARTICIPAÇÕES

Sílvio Eugénio Drumond Ribeiro

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, Maria Ester Betencourt Caldeira Ribeiro e suas filhas, Sílvia Marta Caldeira Ribeiro, seu marido e filhos; Sara Filipa Caldeira Ribeiro, seu marido e filho; seus irmãos, cunhados, cunhadas, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo e parente, residente que foi à freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido missa de corpo presente pelas 12.30 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do nosso saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

O Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Produção Transporte e Distribuição de Energia Elétrica da Região Autónoma da Madeira - S.T.E.E.M., vem participar o falecimento do seu associado, Sílvio Eugénio Drumond Ribeiro que o seu funeral terá lugar na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, seguindo após as cerimónias para cremação no mesmo.

Os caminhantes das terças-feiras cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu chefe de caminhadas Sr. Sílvio Eugénio Drumond Ribeiro.

Apresentado a toda a sua família as nossas mais sinceras condolências.

Funchal, 31 de Outubro de 2019