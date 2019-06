PARTICIPAÇÕES

José Vítor Andrade Henriques

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos, pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, avós, tios, primos, Marina e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso famíliar e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na referida Capela.

A família, mui reconhecidamente, agradece às pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, na próxima Terça-Feira, dia 18, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Roque.

“A vida... é um relógio

Um relógio sem ponteiros...

Nunca sabemos quando chegará a nossa hora, o nosso minuto o nosso segundo!

A vida é um comboio desgovernado, em constante movimento e sem travões!

Passamos a vida escravos do tempo, dos horários desgovernados, do trabalho incessante, das contas para pagar...

Amealhamos tudo o que podemos e esquecemo-nos de viver...

Quando olhamos, passou a oportunidade de VIVER...

DE SORRIR...

DE DIZER O QUE SENTIMOS...

PORQUE AMANHÃ FALAMOS!

O amanhã é incerto, o agora é sempre o melhor momento...

O amanhã, pode não chegar...

Viva hoje, sinta agora, ame neste instante...

Antes que o comboio arranque...

E não tenha mais oportunidade de viver...

Porque a hora, o minuto e o segundo chegou!!”

Palavras de um grande GUERREIRO!!

VÍTOR HENRIQUES

A gerência e funcionários do Restaurante “Sabor a Fado”, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso sobrinho, primo e amigo Sr. José Vítor Andrade Henriques e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para jazigo no mesmo.

Funchal, 15 de Junho de 2019