Ascensão de Olim

Faleceu

Sua irmã Maria de Fátima Olim Fernandes, sobrinhos Emanuel Abílio Olim Rodrigues, Jorge Filipe Olim Rodrigues, José Alcino Olim Rodrigues, Matilde do Rosário Olim Rodrigues, Estefânia Beatriz Olim Gonçalves, Roberto Justino Pereira Gonçalves e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas das suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa irmã, tia e parente, residente que foi à Vereda da Torre, freguesia de Machico, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10 horas, para a Igreja Matriz de Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece ainda de um modo especial aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, do 2º e 3º andar do Hospital dos Marmeleiros, à Equipa de Enfermagem, à Médica de Família Dr.ª Natacha Gomes do Centro de Saúde de Machico, à Dr.ª Sónia Perez e Enfermeiros, em especial à Enfermeira Lúcia Pereira Costa, do Serviço de Urgências de Machico, aos Bombeiros Municipais de Machico e à Equipa de Transporte de Doentes, por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com a sua querida familiar.

Por fim a família agradece à Segurança Social de Machico, por disponibilizar as suas colaboradoras na ajuda ao domicilio.

Mais informa que, no próximo domingo, dia 22/12/2019, pelas 10 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Matriz de Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Machico, 15 de dezembro de 2019