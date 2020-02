Participação

Gilberto Martins Pereira

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, Maria da Encarnação Figueira de Faria, seu filho, Vítor Nuno Faria Martins, esposa e filhos, sua mãe, irmãos, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, avô, filho, irmão, tio, amigo, vizinho e parente, residente que foi ao Caminho de Santa Quitéria, Edif. Quitéria Park III, Blc. B, Freguesia de São Martinho, Concelho do Funchal e que o seu funeral se realiza hoje, quinta-feira, dia 06 de Fevereiro, com missa de corpo presente pelas 12:30 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, Funchal, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para cremação no mesmo.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, assim como a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar.

Mais se informa que no próximo Domingo, dia 09 de Fevereiro, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas às pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja Paroquial de Santo Amaro, Freguesia de São Martinho, Funchal, pelas 10:30 horas.

A família agradece mui reconhecidamente e de um modo geral a toda a equipa de Profissionais; Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar de Ação Médica do 2º Piso Nascente, Serviço de Medicina Interna do Hospital dos Marmeleiros pelo seu incansável profissionalismo e dedicação, como trataram o seu ente querido durante o seu internamento, a todos o nosso muito Obrigado.

Funchal, 06 de Fevereiro de 2020