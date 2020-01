Participações

Moíses Freitas de Sousa

Faleceu

Seus irmãos, Gabriela Freitas de Sousa, esposo, filhos e netos, Raúl Freitas de Sousa, esposa e filhas, Ester Freitas de Sousa, filhos e netos, Elisabete Freitas de Sousa, esposo e filha, Alice Freitas de Sousa, esposo e filhos, Carlos Freitas de Sousa, esposa, filho e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso, irmão, cunhado, tio, primo, vizinho, amigo e parente, residente que foi ao Caminho das Florenças nº.6, freguesia do Arco da Calheta e que o seu funeral se realiza hoje Sexta-feira, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. João D’ Almada, pelas 10:15 horas, para a Capela de Nossa Senhora do Loreto, onde haverá missa de corpo presente, pelas 12:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério do Arco da Calheta.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não puder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

Também informa que a missa de 7°. Dia, será realizada na próxima Sexta-feira, dia 07 de Fevereiro pelas 09:00 horas, na Capela de Nossa Senhora do Loreto.

A todos um muito Obrigado!

A Gerência e Funcionários da Empresa Robreu, Fabrico de Móveis e Carpintaria, lda. Participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu funcionário e colega desta empresa, na qual expressam sentidas condolências à família enlutada, pelo o falecimento do seu familiar.

Arco da Calheta, 31 de Janeiro de 2020