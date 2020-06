Teresa de Jesus Pereira Freitas

(IRMÃ DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO DE SANTO ANTÓNIO)

R.I.P.

FALECEU

Sua filha, Elvira de Jesus Pereira de Freitas Vasconcelos seu marido e filhas, irmãos, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua mãe, sogra, avó, irmã, tia e parente, residente que foi ao Caminho Dr. William Eduard Claude, Beco Padre Prudêncio, nº2, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres, pelas 10:30 horas, junto à sepultura no cemitério de Santo António, prosseguindo o seu funeral para inumação no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho, solicitando que devido às contingências em vigor as cerimónias sejam apenas restritas à família.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia na próxima terça-feira dia 09.06.2020, pelas 20:00 horas na Igreja Paroquial de Santo António, Funchal.

Funchal, 4 de Junho de 2020