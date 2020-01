José Franco

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: Ana Maria Franco Pinto, seu marido, filhos, genro, nora e netos, José Manuel Franco e sua esposa, José António Franco, sua esposa, filhos, nora e neta, Maria da Luz Franco, seu marido, filhas, genro e netas, Maria Idalina Franco Faria, seu marido e filhos e João Carlos Franco e filhos, seus cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, bisavô, cunhado, tio e parente, residente que foi ao Sítio dos Piornais, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros, pelas 13:30 horas, para a Igreja Velha de São Martinho (Rosário), onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, prosseguindo o seu funeral, pelas 16:00 horas, para jazigo, no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família, mui reconhecidamente, agradece a todos os colaboradores do Centro Social e Paroquial de São Bento, na Ribeira Brava e às assistentes domiciliárias da Segurança Social-Núcleo de São Martinho, pela forma profissional, carinhosa e dedicada como sempre trataram o nosso familiar. Agradecemos também a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do nosso ente querido, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Funchal, 18 de Janeiro de 2020