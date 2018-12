PARTICIPAÇÕES

Manuel de Araújo

Faleceu

Sua filha, Maria Laurentina Gouveia Araújo Teixeira e marido, António José Araújo Teixeira, seu filho, Manuel Lino de Gouveia Araújo e esposa, Maria Gorete de Freitas Reis, seus netos, irmãos, cunhada, sobrinhos e demais familia, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi ao sítio da Ribeira, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do hospital dos Marmeleiros pelas 13:30 horas, para a Igreja Matriz de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da mesma localidade.

Na paragem atrás da Igreja estará um autocarro, para transportar as pessoas que queiram acompanhar o funeral até ao cemitério, regressando depois ao mesmo local.

Quarta-feira dia 26 de Dezembro pelas 9:15 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Igreja matriz de Santa Cruz.

A família muito reconhecida, agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral do seu saudoso parente e assistirem à missa por sua intensão.

Envia ainda um agradecimento especial a todas as equipas do 2º andar poente do Hospital dos Marmeleiros, pelos cuidados de saúde prestados com saber carinho e dedicação e à Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz pela disponibilidade e cuidados prestados ao seu ente querido. Bem-Haja.

A Junta de Freguesia de Santo António da Serra, Concelho de Santa Cruz, participa o falecimento do Sr. Manuel de Araújo, pai do Sr. Manuel Lino Gouveia Araújo membro da Assembleia de Freguesia e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15:00 horas, na Igreja matriz da cidade de Santa Cruz, prosseguindo depois para inumação no cemitério municipal da Localidade.

Santa Cruz, 20 de Dezembro de 2018