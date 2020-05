João Carlos Gomes Costa

FALECEU

Sua mãe, Lídia Gomes, que o amava muito, lamenta participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu querido filho, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração de exéquias fúnebres e encomendação pelas 12h30, na sala do crematório no Cemitério Municipal de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho. Finda a cerimónia, será cremado no mesmo.

Reconhecidamente, manifesta a sua gratidão a todas as expressões de pesar e carinho, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração a acompanhem espiritualmente, neste momento de dor e esperança.

Funchal, 28 de maio de 2020