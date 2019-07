Participação

Luís dos Santos de Sousa

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos, Emanuel Paulo Lume Sousa; Dora Luísa Lume Sousa, seu marido José Rodrigues, seu irmão, cunhados, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso, pai, sogro, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à freguesia do Monte, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 15:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo (Funchal), para inumação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14:30 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima terça-feira, dia 30.07.2019, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial do Socorro no Funchal, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Renovando agradecimentos às equipas, médica, enfermagem e assistentes operacionais de ação médica do 8º piso, serviço de Hemato Oncologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal, pelo profissionalismo, carinho e atenção como sempre acompanharam o nosso saudoso parente.

Funchal, 25 de Julho de 2019