Paulo Sérgio Henriques de Sá

FALECEU

Sua mãe, filhos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi ao sitio do Rancho, paróquia de Nossa Senhora do Carmo - Câmara de Lobos.

Mais participam que o funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 11:00 horas, para o cemitério Municipal de Câmara de Lobos, onde será celebrado Ritual Litúrgico Católico, pelas 11:30 horas, junto à sepultura.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, e informa que a cerimónia será restrita aos familiares, conforme o estabelecido pelas leis vigentes.

Câmara de Lobos, 8 de Abril de 2020