Beatriz Felicidade da Silva Rodrigues

FALECEU

Suas irmãs Jovita da Silva, Rita da Silva, seus cunhados, enteados, sobrinhos e sobrinhas, afilhados, primos, vizinhos, amigos, presentes e ausentes, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi ao Caminho da Lombada, 48, São Martinho, e que o seu funeral se realiza hoje, Quarta-feira, 18/03/2020, pelas 14:30 horas, no cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e informa que, devido à situação actual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Hemato-Oncologia, de forma especial à Dra. Elizabeth, todo o apoio e dedicação com que trataram a sua familiar.

Funchal, 18 de Março de 2020