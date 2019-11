Participação

António Gonçalves Rocha

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, Ascensão Clarisse de Freitas Rocha, seus filhos, António Névio Gonçalves Rocha, esposa e filho, António Nino Gonçalves Rocha, companheira e filho, Artur Jorge Gonçalves Rocha, esposa e filha, Inácia Maria Gonçalves Rocha, marido e filhos, Paulo Marcelo Gonçalves Rocha, esposa e filhos, Andreia Cristina Gonçalves Rocha Nunes, marido e filhos, seus enteados, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, sogro, avô, padrasto, irmão, cunhado, tio, primo, padrinho, amigo, vizinho e parente, residente que foi à Rua São João de Deus, Paróquia de São Sebastião, Freguesia de Cª de Lobos e que o seu funeral se realiza hoje, Domingo 10 de Novembro, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas, para Capela do Cemitério Municipal de Cª de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em Jazigo Municipal no mesmo.

Mais participam que no próximo Sábado dia 16 de Novembro, será celebrada missa de 7º dia em sufrágio de sua alma e de agradecimento a todas as pessoas que acompanharem o seu funeral, na Igreja paroquial de Nossa Senhora do Carmo, Freguesia de Cª de Lobos, pelas 18:00 horas.

A família agradece mui reconhecidamente às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso parente, assim como a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar.

Câmara de Lobos, 10 de Novembro de 2019