PARTICIPAÇÕES

António Anastácio Ferreira

FALECEU

R.I.P.

Sua esposa Aldina Ferreira de Nóbrega seus filhos, José Sérgio Nóbrega Ferreira, esposa Lívia Ferreira e filhos, Guilherme Ferreira e Marco Ferreira, Francelina José Nóbrega Ferreira, Saúl Nóbrega Ferreira, esposa Karina Ferreira e filha Eva Ferreira, seus irmãos, Lídia, Algerina e Egídio, cunhados, sobrinhos, tios e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio, sobrinho e parente, residente que foi à freguesia de São Gonçalo e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 13:00 horas, na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Participam que será celebrada missa do 7º Dia no próximo sábado, dia 07/09/2019, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Gonçalo.

Os colaboradores Sérgio Ferreira, Nélio Pereira e Cipriano Nóbrega do Talho 40/41 do Mercado dos Lavradores cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso patrão e amigo Sr. António Anastácio Ferreira e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da capela do cemitério de São Gonçalo para jazigo no mesmo.

Funchal, 05 de setembro de 2019