PARTICIPAÇÕES

Carlos Alberto de Jesus de Freitas

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa Maria Fátima Ferreira Rodrigues de Freitas, seus filhos Jonas Nicodemes Ferreira Freitas e Maria Raquel Ferreira Freitas, seu genro Danilo Ernesto Jesus Quintal, sua mãe Matilde de Jesus de Freitas, seus irmãos José Manuel Freitas, Anabela Freitas e filho, Lúcia Freitas, filho, nora e neta, Teresa Freitas e Dora Freitas, suas cunhadas Isabel Rodrigues, marido e filha e Sofia Rodrigues, filho, nora e netos, demais sobrinhos e família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, filho, irmão, cunhado, tio e parente, residente na freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na referida Capela.

Os familiares, mui reconhecidamente, agradecem às pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso parente.

A família expressa a sua profunda gratidão ao Exmo. Sr. Presidente da Administração da Empresa de Eletricidade da Madeira Dr. Rui Rebelo, à Exma. Sra. Diretora dos Serviços Jurídicos da Empresa de Eletricidade da Madeira Dra. Cristina Dantas, à Sra. Enfermeira Elmina Silva da Empresa de Eletricidade da Madeira, à Sra. Secretária dos Serviços Jurídicos da Empresa de Eletricidade da Madeira Luísa Rodrigues Gouveia, ao Sr. Topógrafo Jorge Sousa, ao Sr. Escriturário Vasco Melim da Empresa de Eletricidade da Madeira, à EMIR e aos Bombeiros Voluntários Madeirenses pela rápida intervenção na prestação de auxílio. Ao Sr. Técnico de Rede e Distribuição Carlos Neves, aos Srs. Engenheiros Duarte Gonçalves e Maísa Correia o respetivo reconhecimento de humanismo na comunicação à família presencialmente na residência. Aos Srs. Agentes da Polícia de Segurança Pública, Marco Jardim N.º 384, Décio Fernandes N.º 173 e chefe António N.º 81, pela excelência profissional, atenção e apoio prestado ao falecido, à esposa e aos filhos.

A todos os colegas e amigos, os nossos sinceros agradecimentos.

O Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Produção, Transporte e Distribuição de Energia Elétrica da Região Autónoma da Madeira-S.T.E.E.M., vem participar o falecimento do seu associado Sr. Carlos Alberto de Jesus de Freitas e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para cremação no mesmo.

Funchal, 11 de Junho de 2019.