Balbina Agostinho Da Silva

(Mais conhecida pela Boneca)

1934 - 2019

Faleceu

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, presentes e ausentes e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa irmã, cunhada, tia, prima, amiga, vizinha e parente, natural dos Canhas e residente que foi ao Caminho da Igreja de São Gonçalo Nº31, Lar Vila Assunção, freguesia de São Gonçalo, concelho do Funchal e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:45 horas, para a Igreja Paroquial Nossa Sr.ª da Piedade - Canhas, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério dos Canhas.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua ente querida ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A família agradece a toda a Direção da Mesa Administrativa, equipa médica e todos os colaboradores do Lar Vila Assunção – São Gonçalo, pelo carinho, dedicação e profissionalismo como cuidaram da sua familiar, bem como a todos os familiares e amigos que a apoiaram e visitaram nesta difícil caminhada.

Mais informa que a Missa do 7º dia realizar-se-á na próxima Quinta-feira 04-07-2019, pelas 18:30 horas na Igreja Paroquial Nossa Sr.ª da Piedade - Canhas.

Canhas, 29 de Junho de 2019