Arja Irmeli Heinonen Rodrigues de Sousa

A família de Arja Irmeli Heinonen Rodrigues de Sousa, participa a todas as pessoas de suas relações e amizade, que será rezada missa do 30º Dia, hoje às 19 horas na Capela da Penha de França no Funchal.

Funchal, 12 de Dezembro de 2018